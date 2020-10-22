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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Во Франции предъявили обвинение фигурантам дела об убийстве учителя географии
Во Франции судебные следователи предъявили обвинение фигурантам дела о убийстве учителя истории и географии Самуэля Пати, который был обезглавлен 16 октября под Парижем. Об этом, как передает Figaro, сообщила парижская прокуратура по делам о терроризме.
Отца одного из учеников убитого преподавателя Брахима Шнину, который распространил в соцсетях ролик с критикой Пати, а также радикального исламистского проповедника Абдельхакима Сефриуи обвинили в «соучастии в террористическом убийстве». Следователи уверены, что они своими действиями указали на учителя как потенциальную цель теракта. Претензии Шнину к преподавателю возникли после того, как он объяснял детям понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo.
Еще троих — друзей нападавшего Наима Б., Юсуфа С. и Азима Э. обвинили в причастности к террористической группировке. Все они находятся под стражей.
Кроме того, под судебный контроль поместили двух подростков 14 и 15 лет. Как сообщает издание, правоохранители считают, что они за вознаграждение в 350 евро указали на преподавателя 18-летнему убийце, который не знал Пати в лицо. Их обвиняют в пособничестве террористу.
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний Абдулах Анзаров напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». При задержании убийцу застрелили полицейские, которые нашли у юноши документы: оказалось, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.