В России выявили еще 15 971 новый случай заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 15 971 новый случай заражения COVID-19. Это на 271 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество зараженных за все время пандемии в России составило 1 463 306.

В Москве за сутки выявили 4413 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 697 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области 462, в Нижегородской области — 354, в Ростовской области — 297.

Всего за все время пандемии умерли 25 242 человека с подтвержденным коронавирусом (в том числе за последние сутки — 290).

В Москве, по данным оперштаба, разворачивают дополнительные госпитали для борьбы с коронавирусом — это госпитали на базе больниц № 67 и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник.

Число заразившихся COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 41 млн, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений выявили в США — 8,337 млн. Следом идут Индия (7,706 млн) и Бразилия (5,298 млн). Россия — на четвертом месте.