Минюст внес песни бывшего участника группы ДДТ в список экстремистских материалов

Министерство юстиции России внесло в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Это стало возможно после того, как областная прокуратура по обращению Центра «Э» Пензенской области обратилась с иском в Железнодорожный суд Пензы.

Скриншот с сайта Минюста

Как следует из акта экспертного исследования, в аудиоматериалах имеются высказывания, «содержащие побуждение (в том числе в форме призыва) к действиям (в том числе насильственным) против власти и ее представителей, а также высказывания, содержащие положительную оценку идеологии насилия и насильственных действий в целях оказания воздействия на органы власти».

«Неоднократно повторенная фраза „<данные изъяты>!“ представляет собой именное предложение с императивной (повелительной) интонацией и выражает побуждение к насильственным действиям в отношении правящего режима», — говорится на сайте суда.

Отмечается, что в тексте песен «необходимость насильственной борьбы с капиталистами как представителями властных структур перерастает в прямое побуждение к уничтожению системы».

Суд иск удовлетворил и поручил Роскомнадзору заблокировать доступ ко всем ссылкам, где были выложены «Левый террор» и «Звезда и автомат».

Группа «Электрические партизаны» во главе с музыкантом Вадимом Курылевым появилась на основе существовавшего с 1999 года проекта «Курылев-бэнд». Курылев — бывший участник группы ДДТ, он был музыкантом группы с 1986 по 2002 год.