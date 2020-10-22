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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Минюст внес песни бывшего участника группы ДДТ в список экстремистских материалов
Министерство юстиции России внесло в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Это стало возможно после того, как областная прокуратура по обращению Центра «Э» Пензенской области обратилась с иском в Железнодорожный суд Пензы.
Как следует из акта экспертного исследования, в аудиоматериалах имеются высказывания, «содержащие побуждение (в том числе в форме призыва) к действиям (в том числе насильственным) против власти и ее представителей, а также высказывания, содержащие положительную оценку идеологии насилия и насильственных действий в целях оказания воздействия на органы власти».
«Неоднократно повторенная фраза „<данные изъяты>!“ представляет собой именное предложение с императивной (повелительной) интонацией и выражает побуждение к насильственным действиям в отношении правящего режима», — говорится на сайте суда.
Отмечается, что в тексте песен «необходимость насильственной борьбы с капиталистами как представителями властных структур перерастает в прямое побуждение к уничтожению системы».
Суд иск удовлетворил и поручил Роскомнадзору заблокировать доступ ко всем ссылкам, где были выложены «Левый террор» и «Звезда и автомат».
Группа «Электрические партизаны» во главе с музыкантом Вадимом Курылевым появилась на основе существовавшего с 1999 года проекта «Курылев-бэнд». Курылев — бывший участник группы ДДТ, он был музыкантом группы с 1986 по 2002 год.