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№ 116 от 21 октября 2020

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В США сообщили о задержании гражданина России по обвинению в контрабанде электронной техники

Общество137

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Правоохранительные органы в США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина России по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Об этом в Твиттере сообщило генконсульство в Нью-Йорке.

 

Россиянин, по информации консульства, был задержан в составе международной преступной группы. Задержанный оказался единственным гражданином России в составе группы, список которой составил Минюст США. Другие подробности в сообщении не приводятся, также не уточняется личность задержанного.

«Интерфакс» уточняет, что кроме россиянина в ней числятся один гражданин Казахстана и американцы.

Ранее, 19 октября, Минюст США заявил, что 10 лиц обвиняются в преступном сговоре для незаконного экспорта электроники из США рейсами «Аэрофлота». По информации прокуратуры, подозреваемые действовали в составе международной контрабандистской сети и перевозили из США в Россию с помощью курьеров продукцию Apple — iPhone, iPad и Apple Watch. Американские правоохранительные органы оценили ущерб в 50 миллионов долларов.

Теги:
сша, контрабанда, ng
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