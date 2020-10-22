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№ 116 от 21 октября 2020

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Через год после выборов в Петербурге обнаружили пропавшие бюллетени

Политика66

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Депутаты муниципального образования №72 в Санкт-Петербурге спустя год после муниципальных выборов нашли пропавшие бюллетени и списки избирателей по 212 округу. Об этом сообщается в в группе муниципального образования в ВКонтакте.

Глава образования Павел Швец сообщил, что после выборов Горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии №72 Территориальной избирательной комиссии №23 — она должна была получить всю избирательную документацию. 

Однако председатель избирательной комиссии №72 Александр Белов долго не появлялся на рабочем месте — чтобы получить документы, пришлось вскрыть его кабинет. Там не оказалось бюллетеней и списков избирателей по 212 округу.

По информации главы образования, Белов заключил договор аренды на три месяца со складом в Ломоносовским районе Ленобласти, где он и хранил бюллетени. «Фонтанка» со ссылкой на документы уточняет, что арендодатель продемонстрировал договор аренды ячейки на три месяца — до 31 декабря 2019 года.

«При этом документы на склад привез не он сам, а некто Евгений. И оба пропали. Склад несколько месяцев пытался связаться с арендатором ячейки, пока, по прошествии 10 месяцев, не позвонил по городскому телефону в муниципалитет с вопросом: А вы свои бюллетени то забирать будете?», — рассказал Швец.

30 сентября 2020 года ЦИК признала работу петербургского избиркома неудовлетворительной и выразила недоверие его председателю Виктору Миненко. 

«Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многих членов комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию», — заявила тогда Памфилова.

Муниципальные выборы и выборы губернатора в Санкт-Петербурге прошли 8 сентября 2019. Независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эти выборы «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».

Теги:
выборы, Санкт-Петербург, ng
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