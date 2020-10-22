Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей на поддержку отрасли

Российские авиакомпании обратились в правительство с просьбой выделить им еще 50 миллиардов рублей на поддержку отрасли, которая столкнулась с экономическими проблемами на фоне пандемии. С содержанием письма Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта к премьеру Михаилу Мишустину ознакомились журналисты РБК.

В своем обращении представители отрасли указали, что сейчас наступает сложный для рынка зимний сезон: в это время и до пандемии люди меньше пользовались воздушным транспортом. Кроме того, из-за того, что границы с некоторыми странами остаются закрытыми, пассажиропоток снизился в два раза, а это, в свою очередь, отразится на экономической ситуации в компаниях и может спровоцировать ряд банкротств.

Ранее об же предупреждал и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12–14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?», — отмечал он.

Письмо уже переправили в Росавиацию и Минтранс. Правда, еще неделю назад в министерстве заявили, что дополнительные средства на поддержку авиакомпаний выделять не будут. «Те суммы, которые выделялись на 2020 году, пока еще не выбраны нашими авиаторами. Предусматривается, что они могут подавать заявки на эту субсидию поэтапно, собственно говоря, они этим сейчас и занимаются. Поэтому специальных дополнительных мер поддержки мы не предусматриваем», — пояснил тогда глава Минтранса Евгений Дитрих.

Весной авиаперевозчиков включили в список компаний, наиболее пострадавших из-за введенных для профилактики коронавируса ограничений. На поддержку отрасли правительство тогда же выделило 23,4 миллиарда рублей. Эти средства можно было потратить на выплату зарплат сотрудникам, лизинговые платежи и на содержание имущества. За каждого потерянного пассажира (по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году) перевозчики получали 365 рублей. Впрочем, теперь Минтранс планирует увеличить эту сумму до 840 рублей за человека, так как компании не смогли выбрать уже выделенные средства.