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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 22 октября. Коротко
Общество41
Наталья Глуховакорреспондент
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- Мужчина, который захватил филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человек, покинул здание с тремя из них и полицейским. По данным телеканала «Рустави-2», преступник освободил людей после того, как власти передали ему 500 тыс. долларов. Впоследствии всех заложников удалось освободить в ходе спецоперации, однако поиски преступника продолжаются.
- В Москве скончались 66 пациентов с COVID-19. Это максимум со 2 июня. Днем ранее в Москве умерли 63 человека с подтвержденным коронавирусом, а число умерших за день по всей России достигло 317 — максимум за время пандемии. Число заразившихся COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 41 млн.
- По данным «Ъ», ТАСС и «Интерфакс», бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко задержали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Жена Милейко, по данным следствия, незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих, где открыла парикмахерскую. «Ъ» и РБК отмечают, что генерала проверяют и на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию.
- Счетная палата предложила пересмотреть условия управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ведомтсве отметили ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что «не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами Фонда». На 1 сентября 2020 года объем ФНБ составил 13 трлн 256,7 млрд руб.
- Авиакомпании обратились в правительство и попросили предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии COVID-19, во время которой они понесли значительные убытки. Правительство весной одобрило им субсидии на 23,4 млрд, однако перевозчики получили лишь 11,7 млрд, а из них больше половины (7,89 млрд) получил «Аэрофлот».
- Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа с МКС вернулся на Землю и приземлился в Казахстане. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и Крис Кэссиди (NASA).
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Теги:коронавирус, грузия, ng
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