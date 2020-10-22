Мосгорсуд сократил срок актеру Михаилу Ефремову на полгода по делу о смертельном ДТП

Московский городской суд сократил срок актеру Михаилу Ефремову до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

В качестве смягчающего обстоятельства суд счел компенсацию Ефремовым морального вреда потерпевшей стороне. Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда в кассации. Прокуратура выступала за то, чтобы приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Сам актер в последнем слове просил суд изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. «Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения», — сказал он.

Ефремов рассказал, что переживает о произошедшем: «Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. Я раньше был беззаботным актером, весельчаком и работящим. Теперь я мало сплю и постоянно думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли когда-то еще сяду за руль». Также он заявил, что «прекращает свои отношения с алкоголем».

Адвокат Ефремова Петр Хархорин 20 октября заявил о готовности заплатить компенсацию потерпевшим прямо в зале суда. «Единственным смягчающим обстоятельством будет погашение ущерба — по 1 млн рублей каждому. Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей», — сказал адвокат (цитата по ТАСС).

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Защитник также сообщил, что администрация СИЗО-5 дала положительную характеристику Михаилу Ефремову и что 28 известных деятелей культуры подписали письмо, в котором резко негативно высказались о поступке Ефремова, но попросили смягчить ему наказание. Однако Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора Ефремову.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего. Актера признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК).

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался в больнице.

Сам актер жаловался на действия своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот его «подставил». Экс-защитника Ефремова лишили адвокатского статуса 18 сентября: квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания подтвердила наличие дисциплинарного проступка.