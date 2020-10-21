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№ 116 от 21 октября 2020

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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Спорт1

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Матч первого тура Лиги чемпионов «Локомотив Москва»–«Ред Булл Зальцбург» завершился со счетом 2:2.

Матч группы A проводился в гостях у австрийцев. Мячи «Локоматива» реализовали Эдер (19) и Лисакович (75). Голы хозяев оформили Собослаи (45) и Юнузович (50).

Второй тур группового этапа состоится 27 октября. «Локомотив» примет в Москве «Баварию Мюнхен», а «Ред Булл» сыграет в Мадриде с «Атлетико».

Теги:
kn, зальцбург, локомотив, лига чемпионов, футбол

Участник испытаний вакцины AstraZeneca умер от осложнений после COVID-19

Общество1 218

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Бразильский врач, принимавший участие в испытаниях британо-шведской вакцины фирмы AstraZeneca, умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, пишет издание Globe со ссылкой на агентство по саннадзору Бразилии.

Добровольцу было 28 лет. Лаборатория, проводившая испытания, не раскрывала данных о том, что получил мужчина в ходе эксперимента — вакцину или плацебо.

обновление

21:54 Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что умерший не получал вакцину компании AstraZeneca.

AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. Поставок препарата уже ждут в ЕС (Швеция, в частности, надеется получить первые партии к концу декабря), Бразилии, США и других странах. Клинические испытания вакцины уже останавливали два раза — из-за болезни одного из добровольцев и из-за необычных симптомов и испытуемого.

Американские ученые обнаружили в отчетах по вакцине AstraZeneca разночтения. В частности, в бумагах по-разному описывались побочные эффекты. Кроме того, компания предоставляла разные данные о диагностированных у добровольцев заболеваниях.

После известий о смерти добровольца акции AstraZeneca упали на 1,81%.

Теги:
astrazeneca, kn, испытания, вакцины, бразилия, британия, швеция
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