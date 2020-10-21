Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль новых территорий в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска взяли под контроль населенные пункты в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха. Армия НКР не подтверждала сдачу территорий противнику.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в фейсбуке, что на юге продолжаются столкновения между армией обороны НКР и армией Азербайджана.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время онлайн-трансляции на своей странице в фейсбуке, что на данном этапе не считает возможным дипломатическое решение конфликта в Нагорном Карабахе.

До этого Алиев докладывал о переходе под контроль страны города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах. Пресс-секретарь минобороны Армении в свою очередь заявила, что в том же районе азербайджанская армия отступает.

10 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана. После них, с 12:00 по местному времени 11 октября (11:00 мск), было объявлено перемирие, однако стороны обвиняли друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск), однако стороны после этого тоже обвинили друг друга в обстрелах.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана.