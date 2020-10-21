У главы Минздрава ФРГ обнаружили коронавирус. Утром он встречался с Меркель

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сдал в среду положительный тест на COVID-19, сообщает ведомство. Утром он встречался со всеми членами кабмина, включая канцлера Ангелу Меркель.

«До сих пор у него были замечены лишь симптомы простуды. Все, кто вступал с ним в контакт, уведомлены», — цитирует Frankfurter Allgemeine заявление министерства.

Шпан — единственный чиновник высшего ранга в Германии, заразившийся COVID-19.

В первой половине дня в среду глава минздрава принял участие в заседании кабмина в здании Ведомства федерального канцлера. В правительстве заявили, что министры и канцлер не будут уходить на карантин, так как Шпан пришел на встречу в маске. «В здании Ведомства федерального канцлера и в особенности в международном конференц-зале, где проходят еженедельные заседания кабмина, все условия оптимизированы под защиту от инфекций», — добавили в пресс-службе правительства.

При этом за большим круглым столом министры заседали уже без масок, но с соблюдением социальной дистанции, пишет FAZ.

Ранее из-за контакта с инфицированными COVID-19 на карантин уходили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МВД Хорст Зеехофер, глава МИД Хайко Маас и канцлер Меркель.

Несколько дней назад в Германии на фоне стремительного роста числа заболевших власти усилили коронавирусные ограничения, а в некоторых городах ввели комендантский час. В Берлине масочный режим действует не только в помощениях, но и на наиболее оживленных улицах, а в отдельных районах Баварии поэтапно вводится карантин.

В среду во всей стране были зафиксированы 7595 новых случаев заболевания COVID-19. Максимальный показатель с начала пандемии был зарегистрирован в субботу — 7830 случаев. В связи с этим Ангела Меркель записала обращение к народу, в котором попросила соблюдать меры предосторожности, от которых «зависит Рождество».