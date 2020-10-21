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№ 116 от 21 октября 2020

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Папа Римский поддержал легализацию однополых союзов

Общество65

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Папа Римский Франциск призвал к принятию закона о легализации однополых союзов. Об этом написало Catholic News Agency со ссылкой на документальный фильм о духовном лидере. 

В одном из фрагментов документального фильма «Франциск», который показали во время Римского кинофестиваля, глава католической церкви говорит о том, что гомосексуалы —

дети божьи и у них есть право на семью. Никто не должен быть изгнанным или чувствовать себя несчастным из-за этого. 

Папа Римский подчеркнул, что необходимо принять конкретные законы, которые позволят людям, идентифицирующим себя как ЛГБТ, заключать гражданский союз. 

В России 20 октября Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на законопроект, запрещающий брать детей из детдома однополым парам и людям, сменившим пол. 

14 июля сенатор Елена Мизулина рассказала о трех законопроектах с поправками в Семейный кодекс. Сославшись на недавно измененную Конституцию, в которой брак теперь трактуется исключительно как «союз мужчины и женщины», Мизулина заявила о необходимости прекратить практику заключения брака между лицами одного пола при смене пола. Также проект закона запрещает таким парам брать детей из детских домов.

Теги:
sf, однополые браки, лгбт, папа римский
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