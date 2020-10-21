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№ 116 от 21 октября 2020

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Система PayPal будет поддерживать операции с криптовалютами

Экономика4

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Платежная система PayPal запустила сервис по поддержке операций с криптовалютами, сообщает компания. Пользователи теперь смогут продавать, покупать и хранить валюты Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Хранение валюты будет бесплатным, до конца текущего года сервис также не будет вычитать комиссию при покупке и продаже криптовалюты.

Компания обещает реализовать возможность в течение нескольких недель. До 2021 года услуга будет доступна только пользователям из США, в первой половине следующего года PayPal предложит новую функцию и пользователям в других странах. 

Ранее компания PayPal получила лицензию на осуществление операций с криптовалютами от Управления финансовых услуг Нью-Йорка. Это позволяет пользователям системы расплачиваться цифровой валютой в 26 млн точек торговли после конвертации средств в доллары США.

«Переход к цифровым формам валюты неизбежен, — заявил глава компании Дэн Шульман. — Мы стремимся работать с центральными банками и регуляторами по всему миру, чтобы предложить им поддержку и сделать значительный вклад в формирование будущей роли криптовалют в торговле и мировой финансовой системе».

На фоне объявления PayPal курс Bitcoin вырос на 6,7% до $12737.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который определил понятие «криптовалюта» и запретил их цифровых валют в качестве платежного средства в России. Закон вступит в силу в январе 2021 года, после чего криптовалюты будут признаваться имуществом и, в частности, станут обязательным предметом декларирования для чиновников. Ранее Минэкономразвития РФ критиковало запрет на оборот криптовалют в стране. Там считают, что такой подход приведет к потерям для российской экономики, так как операции с криптовалютой будут вытеснены за пределы страны. 

Теги:
биткоин, paypal, криптовалюты, kn
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