Инспектор МВД проигнорировала заявление об изнасиловании 12-летней школьницы. Позже девочку изнасиловали повторно и убили

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю обвинило в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) инспектора по делам несовершеннолетних за игнорирование сообщения об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в январе 2020 года в МО МВД России «Шушенский» поступила информация об изнасиловании девочки 13-летним подростком, находящимся на профилактическом учете. Инспектор «не приняла предусмотренных законом мер к профилактике совершения (…) повторных правонарушений» и «не приняла мер к изоляции его от общества», говорится на сайте СК.

В результате этого в мае 2020 года несовершеннолетний и еще одно «другое лицо» второй раз изнасиловали девочку и затем убили ее. Семья девочки дважды обращалась за помощью в полицию — оба раза силовики отказывались возбуждать дела.

Как сообщает Tayga.info, тело девочки нашли 1 июня в в заброшенном пожарном резервуаре в Нижей Кое Шушенского района края. В тот же день задержали 25-летнего местного жителя, он дал признательные показания.

По результатам генетической экспертизы задержали 19-летнего местного жителя, он признал вину частично. Один из них также дал показания на 14-летнего подростка, которого в 2019-м и ставили на учет в связи с заявлением матери погибшей девочки. СК по итогу завел дело об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.