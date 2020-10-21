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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор

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№ 116 от 21 октября 2020

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Газета «Березовский рабочий» подверглась цензуре из-за статьи о проблемах инвалидов

Общество80

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В городе Березовский Свердловской области местной газете «Березовский рабочий» запретили печатать статью о выселении общества инвалидов из их офиса. В результате номер вышел с пустой полосой. Об этом Znak.com сообщил главный редактор издания Сергей Стуков. 

По словам журналиста, накануне выпуска нового номера газеты администрация города потребовала заменить статью и прислала свой вариант текста. Но Стуков не стал его публиковать и отправил в печать газету с вырезанной статьей. 

«На этой полосе был материал журналиста "Березовского рабочего" Ольги Секисовой, в котором она пыталась разобраться в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Березовского. В последний момент материал был снят уполномоченным представителем мэрии. Как мы считаем, поводом послужило упоминание в тексте некоего депутата Госдумы…», — написал редактор посреди пустой полосы. 

Статья из нового номера «Березовского рабочего» Фото: Сергей Стуков / Facebook

Стуков уточнил, что снять публикацию настойчиво просила пресс-секретарь Березовского Ксения Аникина, аргументируя тем, что «тема резонансная». В статье освещали проблему выселения мэрией общества инвалидов из их рабочего офиса. Издание ссылалось на информацию депутата Дмитрия Ионина, который общался и с инвалидом, и с администрацией города, и на председателя отделения общества инвалидов Романа Каграманяна, который уточнил, что проблема в том, что мэрия предлагает им съехать в комнату площадью 13 квадратных метров. 

Стуков объяснил, что редакция не смогла пойти навстречу мэрии при наличии нескольких источников, подтверждающих информацию. 

В начале октября из типографии «Башкортостан» пропал весь тираж газеты «Бонус». В новом номере издания должна была появиться статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина и об ограничении конкуренции в регионе. 

Типография не стала печатать тираж накануне выпуска, а после, чтобы не получить штрафные санкции, заявила, что напечатанные номера просто «исчезли».

Теги:
sf, журналисты, цензура
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