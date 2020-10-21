«Настоящий церковный авангард»: Легойда — о спецбригадах священников РПЦ для причащения больных COVID-19

При больничной Комиссии Московской епархии, которую возглавляет епископ Пантелеимон, еще в начале пандемии создали специальную группу свещенников для посещения больных коронавирусом. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Если у человека, желающего причаститься на дому, был подтвержденный ковид, направляли именно их. В начале их было 18 человек, сейчас 20. Несколько — с медицинским образованием», — заявил он.

По его словам, с 2 апреля по 12 октября «специальная группа подготовленных священников» совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с COVID-19, подозрением на COVID-19 и умирающим без симптомов COVID-19. Он уверил, что священники всегда посещают больных коронавирусом в костюмах и средствах защиты.

С конца сентября, по словам Легойды, количество вызовов увеличилось:

«Людей причащают круглосуточно, в две смены по 12 часов. Эти священники — настоящий церковный авангард».

Легойда уверил, что «все это делалось по благословению Святейшего Патриарха и под его непосредственным контролем». Помимо Москвы такие специальные группы священников для посещения больных с COVID-19 создали в Санкт-Петербургской, Ярославской, Ростовской-на-Дону, Орской, Уфимской епархиях.

«И как быть с Евангелием и крестом, которые исповедующийся целует после исповеди? — продолжает Легойда. — Как быть с дароносицей, которую нельзя оставлять? Надо было все устроить так, чтобы и человека причастить, и со святыней не сделать ничего неподобающего».

Чтобы не допустить распространения коронавируса, спецотряду священников рекомендовали приносить больным «частицу Святых Даров», предварительно завернув ее в лист бумаги, который впоследствии сжигали.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион говорил, что пациенты, лечащиеся от COVID-19 в больницах, особенно нуждаются в посещении священников. По его словам, «Церковь прошла большой путь» с начала пандемии и оперативно подготовила священников, которые «хорошо разбираются в санитарной и эпидемиологической тематике».

Согласно данным Московской патриархии, с марта по август в России, Беларуси и Казахстане умерли 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей с подтвержденным COVID-19. Всего заразились 1693 священнослужителей и монахов.