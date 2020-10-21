Под Мурманском полицейские попросили рыбака поймать им лосось, а после жестко задержали его за браконьерство

Двое полицейских из ЗАТО Александровск (Мурманская область) предстанут перед судом за то, что, по версии следствия, спровоцировали рыбака на браконьерство ради «палок».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в августе прошлого года сотрудники уголовного розыска, занимавшиеся пресечением браконьерства, уговорили ранее судимого жителя Снежногорска за деньги поймать лосось в реке Сайда без соответствующей лицензии. Когда мужчина выловил рыбу, они заплатили ему, а затем жестко задержали, снимая происходящее на камеру.

Скриншот из видео / СКР

Против рыбака было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, то есть по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. При этом во время расследования один из провокаторов, Пир Саидов, свидетельствовал против него, настаивая на виновности гражданина. Согласно информации Полярного райсуда, который рассматривает дело, этого полицейского обвиняют еще и в даче ложных показаний. Второму, Игорю Белобровке, вменяют только превышение полномочий. В УМВД сообщили, что данные сотрудники уже уволены.