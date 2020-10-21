Spiegel: в Дрездене задержали сирийца, напавшего с ножом на прохожих

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали уроженца Сирии, который около двух недель назад напал с ножом на прохожих в Дрездене. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности. Издание отмечает, что нападавший уже несколько лет известен местным правоохранительным органам как экстремист.

По информации Spiegel, мужчину ранее уже обвиняли в экстремизме. Его приговорили к двум годам лишения свободы, в том числе за вербовку для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Уточняется, что сириец приехал в Германию в 2015 году, однако его запрос о предоставлении убежища отклонили.

Около двух недель назад уроженец Сирии напал на двух мужчин в центре Дрездена с кухонным ножом. 55-летний мужчина из Крефельда позже скончался в больнице, 53-летний пострадавший из Кельна пережил нападение. Spiegel отмечает, что пока не установлено, почему сириец напал на людей.