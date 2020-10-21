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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Spiegel: в Дрездене задержали сирийца, напавшего с ножом на прохожих
Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали уроженца Сирии, который около двух недель назад напал с ножом на прохожих в Дрездене. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности. Издание отмечает, что нападавший уже несколько лет известен местным правоохранительным органам как экстремист.
По информации Spiegel, мужчину ранее уже обвиняли в экстремизме. Его приговорили к двум годам лишения свободы, в том числе за вербовку для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Уточняется, что сириец приехал в Германию в 2015 году, однако его запрос о предоставлении убежища отклонили.
Около двух недель назад уроженец Сирии напал на двух мужчин в центре Дрездена с кухонным ножом. 55-летний мужчина из Крефельда позже скончался в больнице, 53-летний пострадавший из Кельна пережил нападение. Spiegel отмечает, что пока не установлено, почему сириец напал на людей.
Теги:ng, экстремизм, германия
Роскомнадзор не нашел нарушения в сюжете телеканала «Россия», где показали фотографии обнаженной дочери Юрия Дмитриева
Роскомнадзор не установил нарушения прав в материале телеканала «Россия», где использовали фотографии несовершеннолетней дочери осужденного историка Юрия Дмитриева. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
Омбудсмен сообщил, что Роскомнадзор провел анализ сюжета и «не обнаружил в нем нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе положений законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
По его словам, в службе посчитали, что показанные на экране фотографии были подвергнуты достаточной обработке — двойная ретушь на снимках исключила возможность идентификации ребенка или отдельных фрагментов.
Сараев не согласился с решением Роспотребнадзора — он заявил, что считает недопустимым использование фотографий обнаженного ребенка, потому что таким образом можно нанести вред психическому здоровью потерпевшей.
Сюжет, посвященный делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, показали в эфире 26 сентября 2020 года. Вскоре Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера с 3,5 лет до 13 лет колонии.
Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).
Юрий Дмитриев — историк-любитель, глава карельского отделения «Мемориала», участник экспедиций, открывший места массовых расстрелов на северо-западе России. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.
Более 600 правозащитников, историков, журналистов, общественных деятелей, писателей и режиссеров подписали заявление в поддержку историка Юрия Дмитриева.