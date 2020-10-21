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№ 116 от 21 октября 2020

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ФСБ заявила о задержании двух членов банды Басаева, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году

Общество1 451

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Силовики задержали двух человех, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году и состоявших в бандах Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ. 

Задержанными оказались Расул Майлубаев 1975 года рождения и Загир Якубов 1977-го. Им вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Майлубаева и Якубова. 

Банды Басаева и Хаттаба напали на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе-сентябре 1999 года. В результате погибли более 280 человек, были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц. 

По делу о нападении осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы больше 80 его участников. Уголовное преследование семерых человек, в том числе Басаева, прекратили из-за их смерти. Еще около 30 подозреваемых находятся в розыске. 

В июне ФСБ тоже сообщала о задержании двух участников нападения на дагестанские районы. Тогда задержанными оказались Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов, им тоже вменили ст. 317 УК. 

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Теги:
em, дагестан, нападение, задержание, фсб
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