«Народных денег нет»: Дегтярев — о том, кто распоряжается госбюджетом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что никаких «народных денег» в России «давно уже нет» — есть «бюджетные», и ими распоряжается «тот, кто избран народом, то есть президент». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Губерния».

«Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента — это важно.

А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги… Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться?

Тот, кто избран народом, то есть президент. И дума, которая утверждает [бюджет — ред.], тоже избрана гражданами России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги», — выразил мнение Дегтярев.

Ранее Дегтярев высказывался и о жестком разгоне митинга 10 октября в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Он заявил, что силовики, которые на акции жестко впервые за все время протестов разогнали протестующих, действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом».

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Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Сам экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Фургал свою вину не признает, на одном из судебных заседаний он рассказывал об угрозах со стороны следствия.

Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Он отказывался выходить к митингующим горожанам. Протестующие выступили против его назначения.