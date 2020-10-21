NYT обнаружила у Трампа счет в китайском банке

Президент США Дональд Трамп владеет счетом в одном из китайских банков. Об этом сообщила газета The New York Times.

NYT заявила о наличии у Трампа банковского счета в Китае, который не указан в доступных финансовых отчетах, поскольку открыт не на него лично, а на его компанию Trump International Hotel Management LLC. По данным издания, с 2013 по 2015 год компания потратила более 188 тысяч долларов на налоги в стране.

Юрист компании The Trump Organization заверил, что счет в Китае был открыт, когда Трамп еще не начал свою политическую карьеру и планировал открывать отели в Азии. По словам юриста, с 2015 года счет не используется, хотя и не закрыт до сих пор.

NYT также указала на наличие у президента США двух других иностранных счетов — в Великобритании и Ирландии. Они тоже открыты не лично на Трампа, а на компании, управляющие его гольф-клубами.

Президенту США принадлежит несколько фирм в Китае. Одна из них — THC China Development — в 2017 году принесла более 17 миллионов долларов прибыли.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают о банковском счете Трампа, и не хотят, чтобы кто-то использовал страну во время предвыборной президентской гонки.

Ранее Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена Хантера в получении денег от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В докладе Сената также упоминалось, что кандидат от Демократической партии может быть связан с Китаем.

В 2019 году разгорелся скандал из-за газодобывающей украинской компании Burisma Holdings, в совет директоров которой ранее входил сын Джона Байдена Хантер. Во время телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года Трамп якобы призывал начать расследование попыток Джозефа Байдена оградить Burisma от расследования генпрокуратуры Украины. Из-за этого Сенат США рассматривал вопрос об импичменте Трампа, но в итоге его оправдал.

В мае 2020 года украинский депутат Андрей Деркач обнародовал записи, на которых, как утверждалось, Байден разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Речь на записях идет о необходимости увольнения Виктора Шокина, который на тот момент был генпрокурором, потому что в отношении Burisma тогда велось несколько разбирательств.