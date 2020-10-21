Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 116 от 21 октября 2020

Читать номер

На пост мэра Магадана не подали ни одной заявки

Политика16

16
 

В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки, пишет издание «Весьма».

Прием заявок завершился 20 октября, а конкурс по отбору кандидатур должен был пройти 23 ноября. Из-за сложившейся ситуации, скорее всего, объявят повторный набор и сроки перенесут, отмечает издание.

«Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться», — сказал действующий мэр города Юрий Гришан.

Процедура предполагает, что комиссия должна выбрать одного кандидата на пост мэра. После этого решение о назначении нового главы города принимают депутаты гордумы на ближайшем заседании.

Гришан занимает пост мэра Магадана с 2015 года, до этого он был первым заместителем главы города.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
мэр, магадан, em

Невеста убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии

Общество79

79
 

Невеста убитого в саудовском консульстве в Стамбуле обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги Хатида Ченгиз подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The New York Times.

В иске также упоминаются более 20 официальных лиц Эр-Рияда, которых Хатида Ченгиз и Democracy for the Arab World Now (DAWN) сочли причастными к убийству Хашогги.

Сам принц ранее говорил, что считает себя ответственным за убийство оппозиционного журналиста, так как это произошло «во время его службы», однако утверждал, что ничего не знал о готовящемся преступлении.

В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес приговор восьми гражданам, обвиняемым в убийстве журналиста. Имена обвиняемых официально не назывались. Известно, что пятерых из них приговорили к 20 годам тюрьмы, еще троим дали тюремные сроки от 7 до 10 лет. 

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Хашогги проходят саудовские военные и офицеры разведки, в том числе экс-заместитель начальника разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассири и бывший королевский советник  Сауд аль-Кахтани — последних обвиняли в планировании преступления и руководстве спецоперацией по убийству журналиста.

Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин-Салмана. 

Теги:
саудовская аравия, хашогги, ng
Больше интересного в вашей ленте
Что такого творилось в Содоме и Гоморре, что они стали синонимом греха?
Вы будете видеть меньше такого
«Жилстройинвест» отреагировал на критику Хабирова о стройке дома возле парка Гафури в Уфе
Вы будете видеть меньше такого
Хорошо себя проявили: Четыре очаровательных украинки, которые смогли построить карьеру в российском кино
Вы будете видеть меньше такого
Несложно купить и не стыдно носить: простая механика до 5 000 рублей из Белоруссии: для скучающих по советской классике
Вы будете видеть меньше такого
6000 мАч, NFC, экран Super Amoled, 6/64 Гб и 4 камеры — самый удачный Samsung. Минус 2000 руб в «М.Видео»🔻
Вы будете видеть меньше такого
Настоящая Германия в маленьких городах. Показываю, как выглядит немецкая история
Вы будете видеть меньше такого
Chery анонсировала свой первый премиум-кроссовер в России
Вы будете видеть меньше такого
Узнала зачем свекровь кладет деревянную лопатку на кастрюлю во время варки, теперь далаю так же
Вы будете видеть меньше такого
Тест: 15 вопросов, которые могут загнать в тупик
Вы будете видеть меньше такого
Сосед подсказал, как задействовать обратную сторону забора, жена благодарит, я доволен
Вы будете видеть меньше такого
Загитова в кремовом платье без рукавов в новой серии "Ледникового периода". ФОТО
Вы будете видеть меньше такого
Для кого-то это отходы, а для нас деликатес
Вы будете видеть меньше такого
Как быстро уснуть, если вы проснулись среди ночи
Вы будете видеть меньше такого
Литературный тест: кто написал эти произведения?
Вы будете видеть меньше такого
Подводка меняет форму глаз лучше скальпеля. Схемы для разных форм, показываю где и как красить
Вы будете видеть меньше такого
3 причины, зачем в магазинах ставят тележки "для детей"
Вы будете видеть меньше такого
Можно ли купить домик в деревне за 30 тыс?! Да можно, далее подборка самой доступной загородной недвижимости.
Вы будете видеть меньше такого
13 лучших сериалов про средневековье. Много-много лет назад…
Вы будете видеть меньше такого
Трамп против Байдена: что покупать во время предвыборной гонки
Вы будете видеть меньше такого
3 основных продукта, которые нужно исключить из своего рациона после 50 лет
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera