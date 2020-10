Невеста убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии

Невеста убитого в саудовском консульстве в Стамбуле обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги Хатида Ченгиз подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The New York Times.

В иске также упоминаются более 20 официальных лиц Эр-Рияда, которых Хатида Ченгиз и Democracy for the Arab World Now (DAWN) сочли причастными к убийству Хашогги.

Сам принц ранее говорил, что считает себя ответственным за убийство оппозиционного журналиста, так как это произошло «во время его службы», однако утверждал, что ничего не знал о готовящемся преступлении.

В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес приговор восьми гражданам, обвиняемым в убийстве журналиста. Имена обвиняемых официально не назывались. Известно, что пятерых из них приговорили к 20 годам тюрьмы, еще троим дали тюремные сроки от 7 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Хашогги проходят саудовские военные и офицеры разведки, в том числе экс-заместитель начальника разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассири и бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани — последних обвиняли в планировании преступления и руководстве спецоперацией по убийству журналиста.

Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин-Салмана.