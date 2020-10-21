Французская газета La Nouvelle Republique получила угрозы после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда

Региональная французская газета La Nouvelle République получила угрозы после перепечатки карикатуры на пророка Мухаммеда, созданную сатирическим журналом Charlie Hebdo. Об этом рассказал директор издания Кристоф Эриго телеканалу BFMTV.

Издание опубликовало карикатуру 18 октября в знак приверженности свободе слова и уважения убитому под Парижем учителю Самюэлю Пати. Эриго отметил, что четыре из пяти сообщений в фейсбуке были положительными, однако было и четыре-пять сообщений с угрозами. Директор газеты обратился в правоохранительные органы.

Пати был жестоко убит на прошлой неделе в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин возле здания колледжа, где он преподавал. Нападавшего позже убили. Преподавателя обезглавил 18-летний юноша, который родился в Москве в 2002 году и имел чеченские корни, его звали Абдулак А., рассказывал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. У него был статус беженца, он жил во Франции в течение 12 лет, куда переехал вместе с семьей.

По данным СМИ, по делу задержаны больше десяти человек, включая родственников юноши. В воскресенье в Париже прошла многотысячная акция памяти Пати. Сегодня вечером в Сорбонне состоится прощание с убитым учителем.