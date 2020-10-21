«Свидетели Иеговы» сообщили об обысках у их последователей в Свердловской области

В городе Березовском Свердловской области силовики провели не менее пяти обысков в домах последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

После обысков был задержан 38-летний Константин Зотов, но после трехчасового допроса его отпустили. Следственные действия проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, ФСБ и СК. Эксперт МВД снимала происходящее.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

В июле в Воронежской области прошло свыше 100 обысков у последователей «Свидетелей Иеговы», это стало рекордным числом обысков за один день. За три года после запрета организации их общее число превысило тысячу.