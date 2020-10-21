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№ 116 от 21 октября 2020

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«Свидетели Иеговы» сообщили об обысках у их последователей в Свердловской области

Общество658

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В городе Березовском Свердловской области силовики провели не менее пяти обысков в домах последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

После обысков был задержан 38-летний Константин Зотов, но после трехчасового допроса его отпустили. Следственные действия проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, ФСБ и СК. Эксперт МВД снимала происходящее.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

В июле в Воронежской области прошло свыше 100 обысков у последователей «Свидетелей Иеговы», это стало рекордным числом обысков за один день. За три года после запрета организации их общее число превысило тысячу.

Теги:
обыски, свидетели иеговы, свердловская область, em

«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет в течение получаса до отправки рейса

Общество680

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«Аэрофлот» отменил плату за замену даты и направления на внутренние рейсы эконом-класса. Пассажиру нужно обратиться не позднее чем за 30 минут до времени отправления. Об этом говорится на сайте компании.

ОБНОВЛЕНО 12:51

«Аэрофлот» поменял условия бесплатного обмена билетов эконом-класса. В компании изменили сообщение пресс-релиза и заявили, что обменять билет можно будет не позднее 30 минут до времени отправки рейса, а не после 30 минут, как было сказано ранее. То есть опоздать на рейс и бесплатно поменять билет не получится.

Новые правила будут действовать для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года. Ранее такая услуга стоила 2,6 тыс. руб.

Ранее «Аэрофлот» отменил сбор за переоформление внутрироссийских авиабилетов, купленных 2–30 июня. Обратиться было необходимо не позднее, чем за два дня до вылета.

В мае на фоне распространения пандемии COVID-19 российские авиаперевозчики снизили цены на внутренние рейсы после того, как лоукостер «Победа» возобновил прерванные на фоне пандемии полеты. Примерно вдвое упала цена на рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск, в три раза подешевели билеты в Сочи.

Росавиация в мае пообещала «Аэрофлоту» компенсацию, которую правительство предусмотрело для представителей отрасли, наиболее пострадавшей от последствий коронавируса: она одобрила 18 заявок от авиакомпаний, попросивших о помощи, на общую сумму 9,45 миллиарда рублей. Из них большая часть — 7,89 миллиарда — была предназначена для «Аэрофлота».

Теги:
авиация, билеты, аэрофлот
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