«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет в течение получаса до отправки рейса

«Аэрофлот» отменил плату за замену даты и направления на внутренние рейсы эконом-класса. Пассажиру нужно обратиться не позднее чем за 30 минут до времени отправления. Об этом говорится на сайте компании.

ОБНОВЛЕНО 12:51 «Аэрофлот» поменял условия бесплатного обмена билетов эконом-класса. В компании изменили сообщение пресс-релиза и заявили, что обменять билет можно будет не позднее 30 минут до времени отправки рейса, а не после 30 минут, как было сказано ранее. То есть опоздать на рейс и бесплатно поменять билет не получится.

Новые правила будут действовать для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года. Ранее такая услуга стоила 2,6 тыс. руб.

Ранее «Аэрофлот» отменил сбор за переоформление внутрироссийских авиабилетов, купленных 2–30 июня. Обратиться было необходимо не позднее, чем за два дня до вылета.

В мае на фоне распространения пандемии COVID-19 российские авиаперевозчики снизили цены на внутренние рейсы после того, как лоукостер «Победа» возобновил прерванные на фоне пандемии полеты. Примерно вдвое упала цена на рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск, в три раза подешевели билеты в Сочи.

Росавиация в мае пообещала «Аэрофлоту» компенсацию, которую правительство предусмотрело для представителей отрасли, наиболее пострадавшей от последствий коронавируса: она одобрила 18 заявок от авиакомпаний, попросивших о помощи, на общую сумму 9,45 миллиарда рублей. Из них большая часть — 7,89 миллиарда — была предназначена для «Аэрофлота».