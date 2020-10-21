ФАС выявила нарушение у Tele2 из-за монопольно высоких цен на услуги

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила, что оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство из-за повышения цен на ряд тарифов. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей», — говорится в сообщении.

По словам регулятора, ФАС 10 июня выдала Tele2 предупреждение из-за повышения с 12 мая стоимости услуг более чем для 11 миллионов абонентов на 10% и потребовала вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель. Tele2 не выполнил требования ФАС. В связи с невыполнением предупреждения «антимонопольное ведомство 20 июля 2020 года возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства».

В Tele2 заявили, что не согласны с решением надзорного органа: «Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», — рассказал «Коммерсанту» представитель компании.

ФАС еженедельно мониторит тарифы сотовых операторов по причине перехода населения на дистанционную работу и обучение из-за пандемии COVID-19, заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. Операторы связи предоставляют отчеты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов.

Ранее сотовый оператор «Мегафон» заявил о повышении цен на архивные тарифы с 13 января 2020 года, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») решил поднять цены с 16 января.

В аналитическом агентстве Content Review сообщили, что подорожание тарифов вызвано в том числе расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона о «суверенном Рунете». Эксперты считают, что в 2020 году мобильная связь в России может подорожать на 17-18%.