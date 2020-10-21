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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Путин присвоил Михалкову звание Героя труда
Президент Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, звание Героя труда президент решил присвоить Михалкову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Сегодня режиссеру исполняется 75 лет.
Михалков — лауреат многочисленных кинопремий. В частности, он получил «Оскар» в 1995 году и Гран-при Каннского кинофестиваля годом ранее за картину «Утомленные солнцем». Его также дважды номинировали на «Оскар» за фильмы «Угра — территория любви» и «12». В 2007 году Михалков получил «Специального льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство.
Исследование: 40% российских компаний, нанимавших иностранных рабочих, столкнулись с проблемами из-за оттока мигрантов
Около 40% компаний, которые привыкли нанимать на работу мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
40% компаний также признались, что основной плюс в найме рабочих из-за границы — возможность экономить на зарплате, однако 35% отметили и более высокую результативность по сравнению с рабочими из России.
Основные недостатки иностранных рабочих, по мнению компаний, — разница в менталитете (19%) и языковой барьер (16%). Среди главных препятствий для найма оказались бюрократические сложности их трудоустройства (37%) и необходимость расходов на транспорт и аренду жилья (27%).
Согласно результатам исследования, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время около 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора новых кадров, так как на фоне снижения количества иностранных рабочих вырос спрос на новых сотрудников. Эксперты заявляют, что уже сейчас особенно острый дефицит отмечается среди курьеров и водителей такси.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2020 году число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40%. По его словам, задача с занятостью в коммунальной сфере сейчас решается — для этого в работе привлекаются жители других российских регионов. Об оттоке рабочей силы из-за пандемии и кризиса Собянин говорил и ранее и предупреждал, что снижение числа мигрантов может привести к трудностям зимой.