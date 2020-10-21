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№ 116 от 21 октября 2020

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Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

Культура3

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Президент Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля. 

Никита Михалков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Согласно документу, звание Героя труда президент решил присвоить Михалкову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Сегодня режиссеру исполняется 75 лет. 

Михалков — лауреат многочисленных кинопремий. В частности, он получил «Оскар» в 1995 году и Гран-при Каннского кинофестиваля годом ранее за картину «Утомленные солнцем». Его также дважды номинировали на «Оскар» за фильмы «Угра — территория любви» и «12». В 2007 году Михалков получил «Специального льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство. 

Теги:
звание, михалков, em

Исследование: 40% российских компаний, нанимавших иностранных рабочих, столкнулись с проблемами из-за оттока мигрантов

Общество119

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Около 40% компаний, которые привыкли нанимать на работу мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

40% компаний также признались, что основной плюс в найме рабочих из-за границы — возможность экономить на зарплате, однако 35% отметили и более высокую результативность по сравнению с рабочими из России.

Основные недостатки иностранных рабочих, по мнению компаний, — разница в менталитете (19%) и языковой барьер (16%). Среди главных препятствий для найма оказались бюрократические сложности их трудоустройства (37%) и необходимость расходов на транспорт и аренду жилья (27%).

Согласно результатам исследования, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время около 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора новых кадров, так как на фоне снижения количества иностранных рабочих вырос спрос на новых сотрудников. Эксперты заявляют, что уже сейчас особенно острый дефицит отмечается среди курьеров и водителей такси. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2020 году число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40%. По его словам, задача с занятостью в коммунальной сфере сейчас решается — для этого в работе привлекаются жители других российских регионов. Об оттоке рабочей силы из-за пандемии и кризиса Собянин говорил и ранее и предупреждал, что снижение числа мигрантов может привести к трудностям зимой.

Теги:
ng, исследование, мигранты
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