Исследование: 40% российских компаний, нанимавших иностранных рабочих, столкнулись с проблемами из-за оттока мигрантов

Около 40% компаний, которые привыкли нанимать на работу мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

40% компаний также признались, что основной плюс в найме рабочих из-за границы — возможность экономить на зарплате, однако 35% отметили и более высокую результативность по сравнению с рабочими из России.

Основные недостатки иностранных рабочих, по мнению компаний, — разница в менталитете (19%) и языковой барьер (16%). Среди главных препятствий для найма оказались бюрократические сложности их трудоустройства (37%) и необходимость расходов на транспорт и аренду жилья (27%).

Согласно результатам исследования, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время около 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора новых кадров, так как на фоне снижения количества иностранных рабочих вырос спрос на новых сотрудников. Эксперты заявляют, что уже сейчас особенно острый дефицит отмечается среди курьеров и водителей такси.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2020 году число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40%. По его словам, задача с занятостью в коммунальной сфере сейчас решается — для этого в работе привлекаются жители других российских регионов. Об оттоке рабочей силы из-за пандемии и кризиса Собянин говорил и ранее и предупреждал, что снижение числа мигрантов может привести к трудностям зимой.