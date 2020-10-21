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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 116 от 21 октября 2020

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ФСБ отчиталась о задержании членов преступного сообщества, продавшего поддельные сигареты на 300 млн рублей

Общество4

4
 

ФСБ совместно с МВД и СК задержала лидеров и участников межрегионального преступного сообщества, которые за два года продали поддельных сигарет стоимостью более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецоперация прошла в Ярославской области. В ходе обысков силовики изъяли около 1 млн немаркированных пачек сигарет стоимостью более 30 млн рублей, крупные суммы денег, в том числе свыше 20 млн рублей в иностранной валюте, и финансовую документацию. 

По данным ФСБ, продажей сигарет занималось преступное сообщество, состоящее из трех групп. Немаркированная продукция продавалась в 11 российских регионах.

СК по Ярославской области возбудил дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК). Там сообщили, что подозреваемых отправили под домашний арест. 

Теги:
уголовное дело, табак, фсб, задержание, em

В России выявили еще 15 700 случаев COVID-19 за сутки

Общество53

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В России за последние сутки выявили 15 700 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество зараженных за все время пандемии составило 1 447 335.

В Москве за сутки выявили 4389 новых заболевших COVID-19.

За сутки скончались 317 человек с подтвержденным COVID-19. Всего за все время пандемии умерли 24 952 человек с коронавирусом.

Дополняется

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Теги:
COVID-19, коронавирус, ng
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