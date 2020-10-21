ФСБ отчиталась о задержании членов преступного сообщества, продавшего поддельные сигареты на 300 млн рублей

ФСБ совместно с МВД и СК задержала лидеров и участников межрегионального преступного сообщества, которые за два года продали поддельных сигарет стоимостью более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецоперация прошла в Ярославской области. В ходе обысков силовики изъяли около 1 млн немаркированных пачек сигарет стоимостью более 30 млн рублей, крупные суммы денег, в том числе свыше 20 млн рублей в иностранной валюте, и финансовую документацию.

По данным ФСБ, продажей сигарет занималось преступное сообщество, состоящее из трех групп. Немаркированная продукция продавалась в 11 российских регионах.

СК по Ярославской области возбудил дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК). Там сообщили, что подозреваемых отправили под домашний арест.