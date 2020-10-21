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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
ФСБ отчиталась о задержании членов преступного сообщества, продавшего поддельные сигареты на 300 млн рублей
ФСБ совместно с МВД и СК задержала лидеров и участников межрегионального преступного сообщества, которые за два года продали поддельных сигарет стоимостью более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецоперация прошла в Ярославской области. В ходе обысков силовики изъяли около 1 млн немаркированных пачек сигарет стоимостью более 30 млн рублей, крупные суммы денег, в том числе свыше 20 млн рублей в иностранной валюте, и финансовую документацию.
По данным ФСБ, продажей сигарет занималось преступное сообщество, состоящее из трех групп. Немаркированная продукция продавалась в 11 российских регионах.
СК по Ярославской области возбудил дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК). Там сообщили, что подозреваемых отправили под домашний арест.
Теги:уголовное дело, табак, фсб, задержание, em
В России выявили еще 15 700 случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявили 15 700 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество зараженных за все время пандемии составило 1 447 335.
В Москве за сутки выявили 4389 новых заболевших COVID-19.
За сутки скончались 317 человек с подтвержденным COVID-19. Всего за все время пандемии умерли 24 952 человек с коронавирусом.
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