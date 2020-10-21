В России выявили еще 15 700 случаев COVID-19 за сутки. Скончались 317 человек — максимум за время пандемии

В России за последние сутки выявили 15 700 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 20 октября, зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 16 319.

За сутки скончались 317 человек с подтвержденным COVID-19 — это максимальное значение за все время пандемии. Всего за все время пандемии в России умерли 24 952 человек с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4389 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге — 684, в Московской области — 466, в Нижегородской области — 332, в Ростовской области — 305. Общее количество зараженных за все время пандемии, согласно данным оперштаба, составило 1 447 335.

В Подмосковье с 21 октября начали действовать новые ограничения, введенные из-за распространения COVID-19 — в крупных торговых центрах и заведениях общественного питания вводится обязательное измерение температуры у посетителей, вновь ограничиваются массовые мероприятия и запрещается посещение музеев.

В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина продолжает действовать «система чек-инов» (QR-коды) для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде чем посетить заведение, посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. Собянин заявлял, что не видит необходимости для введения более жестких мер из-за пандемии, «хотя отдельные точечные решения исключать нельзя».