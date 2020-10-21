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№ 116 от 21 октября 2020

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Глава МВД Франции хочет обсудить с российским коллегой высылку исламистов из страны

Политика4

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым и обсудить с ним возможную высылку из страны радикализированных выходцев из России. Об этом французский министр заявил в эфире телеканала BFMTV. 

«Сегодня я сделал запрос от имени президента посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой... Я сделал это предложение и надеюсь, что у меня будет возможность поехать в Россию в воскресенье и понедельник, — сказал он (цитата по РИА Новости). 

Напомним, на прошлой неделе в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 47-летний учитель Самюэль Пати был жестоко убит возле здания колледжа, где он преподавал. Убийство совершил 18-летний юноша, который родился в Москве в 2002 году и имел чеченские корни, его звали Абдулак А., рассказывал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. У него был статус беженца, он в течение 12 лет жил во Франции, куда переехал вместе с семьей. 

По данным СМИ, по делу задержаны больше десяти человек, включая родственников юноши. В воскресенье в Париже прошла многотысячная акция памяти Пати. Сегодня состоится прощание с убитым учителем. 

Теги:
em, мвд, франция, россия
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