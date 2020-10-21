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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Льву Пономареву и еще шести россиянам 49 тыс. евро за задержания на мирных акциях в 2010-е годы
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление «Шнейдер и другие против России». В них он рассмотрел жалобы семи заявителей на задержания на мирных собраниях в 2010–2014 годах и присудил им всем в сумме 49 тысяч евро компенсации морального вреда.
Среди заявтелей — правозащитники Лев Пономарев (5 тыс. евро компенсации) и Яна Теплицкая (6,5 тыс. евро), а также активисты Михаил Шнейдер (7,5 тыс. евро), Филипп Костенко (10 тыс. евро), Михаил Кригер (10 тыс. евро), Дмитрий Виноградов (5 тыс. евро) и Александр Щербаков (5 тыс. евро).
Суд решил, что Россия нарушила Конвенцию о защите прав человека и основных свобод — ст. 5 (право на свободу) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство).
Ранее ЕСПЧ вынес постановление «Котлярский и другие против России», где также обязал Россию выплатить 14 активистам, задержанным на акциях в 2011 году против итогов выбору в Госдуму, денежную компенсацию от 5 до 10 тыс. евро и компенсировать штраф, который участники акций заплатили по обвинению в совершении административных правонарушений. В сумме Россия обязана выплатить им около 140 тыс. евро.
Теги:пономарев, ng, компенсация, еспч
В Подмосковье задержали директора и педагога центра после гибели подростка при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны
В Подмосковье задержали директора и педагога дополнительного образования центра в Лобне после гибели 14-летнего подростка из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление СК по региону.
Директор и педагог задержаны по делу о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 222 УК). СК изъял необходимую документацию и провел обыски по местам жительства подозреваемых.
Взрыв противотанкового патрона произошел накануне, когда подросток находился в центре. По данным ТАСС, мальчик разбирал снаряд. Собеседник агентства утверждал, что подросток был без взрослых, в центр его пустил преподаватель и оставил одного.