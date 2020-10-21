В Подмосковье задержали директора и педагога центра после гибели подростка при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

В Подмосковье задержали директора и педагога дополнительного образования центра в Лобне после гибели 14-летнего подростка из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление СК по региону.

Директор и педагог задержаны по делу о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 222 УК). СК изъял необходимую документацию и провел обыски по местам жительства подозреваемых.

Взрыв противотанкового патрона произошел накануне, когда подросток находился в центре. По данным ТАСС, мальчик разбирал снаряд. Собеседник агентства утверждал, что подросток был без взрослых, в центр его пустил преподаватель и оставил одного.