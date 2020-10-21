Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 сбежали двое заключенных

Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 в Иркутской области сбежали заключенные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков, отбывающие наказание за кражи и мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Отсутствие заключенных обнаружили сотрудники ФСИН во время вечерней проверки. По данным МВД, они могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.