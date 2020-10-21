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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 сбежали двое заключенных
Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 в Иркутской области сбежали заключенные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков, отбывающие наказание за кражи и мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Отсутствие заключенных обнаружили сотрудники ФСИН во время вечерней проверки. По данным МВД, они могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.
В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.
По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.
Теги:иркутская область, заключенные, em
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