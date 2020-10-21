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№ 116 от 21 октября 2020

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Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 сбежали двое заключенных

Общество5

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Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 в Иркутской области сбежали заключенные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков, отбывающие наказание за кражи и мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Отсутствие заключенных обнаружили сотрудники ФСИН во время вечерней проверки. По данным МВД, они могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.

Теги:
иркутская область, заключенные, em

Что произошло за ночь 21 октября. Коротко

Общество1 157

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  • Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Он хочет обсудить возможность возвращения в Россию радикализованных выходцев из страны.
  • Повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря. Решение было принято на заседании Центризбиркома страны единогласно.
  • США изучают возможность переброски Второго бронетанкового полка сухопутных войск из Германии в другую европейскую страну, которая находится ближе к России. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что переговоры об этом велись со странами Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. По его словам, эти меры нужны НАТО для «сдерживания России».
  • «Краснодар» сыграл вничью с французской командой «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Накануне «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2.
  • В Москве за сутки от коронавируса скончались 63 пациента. Это максимум с 4 июня, когда от COVID-19 скончались 64 человека. Общее число умерших от коронавируса в столице достигло 6 121.

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Теги:
кыргызстан, рпц, футбол, коронавирус, em
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