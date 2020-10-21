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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 116 от 21 октября 2020

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Что произошло за ночь 21 октября. Коротко

Общество1 640

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  • Скончался экс-глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Ему было 69 лет.
  • Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Он хочет обсудить возможность возвращения в Россию радикализованных выходцев из страны.
  • Повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря. Решение было принято на заседании Центризбиркома страны единогласно.
  • США изучают возможность переброски Второго бронетанкового полка сухопутных войск из Германии в другую европейскую страну, которая находится ближе к России. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что переговоры об этом велись со странами Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. По его словам, эти меры нужны НАТО для «сдерживания России».
  • «Краснодар» сыграл вничью с французской командой «Ренн» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Накануне «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2.
  • В Москве за сутки от коронавируса скончались 63 пациента. Это максимум с 4 июня, когда от COVID-19 скончались 64 человека. Общее число умерших от коронавируса в столице достигло 6 121.

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Теги:
кыргызстан, рпц, футбол, коронавирус, em
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