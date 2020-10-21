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№ 116 от 21 октября 2020

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Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Общество4 535

4 535
 

Умер экс-глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Димитрий Смирнов. Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Смирнову было 69 лет. Причины его смерти не уточняются. «Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — сообщил Рулинский.

В мае Смирнов перенес COVID-19, отмечает ТАСС. В июле прошлого года его госпитализировали в кардиологическое отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. В сентябре Смирнова освободили по его просьбе от должности главы комиссии по делам семьи.

Протоиерей известен своими резкими высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин и критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия».

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Теги:
церковь, смерть, em

В Лиге чемпионов футболисты «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге»

Спорт3 614

3 614
 

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра закончилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл футболист «Брюгге» Эммануэль Деннис. Через 10 минут вратарь бельгийской команды Итана Хорвата забил автогол после удара футболиста «Зенита» Деяна Ловрена. В добавленное время полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе забил победный гол в ворота «Зенита».

В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.

«Зенит» помимо «Брюгге» сыграет с «Боруссией» (Германия) и «Лацио» (Италия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).

Теги:
зенит, nt
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