Материалы
Рубрики
Темы
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
Свежий выпуск
№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Умер экс-глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Смирнову было 69 лет. Причины его смерти не уточняются. «Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — сообщил Рулинский.
В мае Смирнов перенес COVID-19, отмечает ТАСС. В июле прошлого года его госпитализировали в кардиологическое отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. В сентябре Смирнова освободили по его просьбе от должности главы комиссии по делам семьи.
Протоиерей известен своими резкими высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин и критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
В Лиге чемпионов футболисты «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге»
Футболисты петербургского «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игра закончилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл футболист «Брюгге» Эммануэль Деннис. Через 10 минут вратарь бельгийской команды Итана Хорвата забил автогол после удара футболиста «Зенита» Деяна Ловрена. В добавленное время полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе забил победный гол в ворота «Зенита».
В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.
«Зенит» помимо «Брюгге» сыграет с «Боруссией» (Германия) и «Лацио» (Италия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).