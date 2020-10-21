Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Умер экс-глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Димитрий Смирнов. Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Смирнову было 69 лет. Причины его смерти не уточняются. «Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — сообщил Рулинский.

В мае Смирнов перенес COVID-19, отмечает ТАСС. В июле прошлого года его госпитализировали в кардиологическое отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. В сентябре Смирнова освободили по его просьбе от должности главы комиссии по делам семьи.

Протоиерей известен своими резкими высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин и критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия».