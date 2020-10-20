Футболисты петербургского «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра закончилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл футболист «Брюгге» Эммануэль Деннис. Через 10 минут вратарь бельгийской команды Итана Хорвата забил автогол после удара футболиста «Зенита» Деяна Ловрена. В добавленное время полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе забил победный гол в ворота «Зенита».

В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.

«Зенит» помимо «Брюгге» сыграет с «Боруссией» (Германия) и «Лацио» (Италия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).