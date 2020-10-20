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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
В Лиге чемпионов футболисты «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге»
Футболисты петербургского «Зенита» проиграли бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игра закончилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл футболист «Брюгге» Эммануэль Деннис. Через 10 минут вратарь бельгийской команды Итана Хорвата забил автогол после удара футболиста «Зенита» Деяна Ловрена. В добавленное время полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе забил победный гол в ворота «Зенита».
В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.
«Зенит» помимо «Брюгге» сыграет с «Боруссией» (Германия) и «Лацио» (Италия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).
В Подмосковье погиб подросток при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны
В подмосковном городе Лобня 14-летний подросток погиб при взрыве противотанкового патрона времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Снаряд взорвался в руках у подростка сегодня. Как утверждает источник ТАСС, все произошло на территории детско-юношеского центра «Созвездие», когда мальчик разбирал снаряд. Подросток был без взрослых, уточнил собеседник агентства, добавив, что его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного.
СК возбудил дело по статьям о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293, ч. 2 ст. 222 УК). Подмосковная прокуратура проводит проверку.