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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
В Подмосковье погиб подросток при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны
В подмосковном городе Лобня 14-летний подросток погиб при взрыве противотанкового патрона времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Снаряд взорвался в руках у подростка сегодня. Как утверждает источник ТАСС, все произошло на территории детско-юношеского центра «Созвездие», когда мальчик разбирал снаряд. Подросток был без взрослых, уточнил собеседник агентства, добавив, что его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного.
СК возбудил дело по статьям о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293, ч. 2 ст. 222 УК). Подмосковная прокуратура проводит проверку.
Теги:снаряды, подростки, гибель, Подмосковье , em
В Свердловской области возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов. Концентрация загрязняющего вещества в почве превышена почти в 1000 раз
В Свердловской области полиция возбудила дело из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разлив обнаружили в районе бывшей котельной поселка Левиха. «В результате инструментальных замеров установлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве на глубине отбора 0-5 см в 833,3 раза, на глубине отбора 5-20 см в 900,9 раз», — рассказали в прокуратуре.
Причиненный ущерб ведомство оценило более чем в 546 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК).
Накануне СК возбудил дело из-за разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе. Там он произошел на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка». Дело было возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при работах (ст. 246 УК).