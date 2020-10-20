В Свердловской области возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов. Концентрация загрязняющего вещества в почве превышена почти в 1000 раз

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Абызова и пресс-службу суда.

Изъятия денег потребовал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он незаконно управлял Сибирской энергетической компанией — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. Обвинение считает, что запрашиваемую сумму, которая стала рекордной для России по аналогичным искам, чиновник получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

По версии Генпрокуратуры, в 2017 году, находясь в должности министра, Абызов решил продать свои активы структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко и самостоятельно провел переговоры.

Сам Абызов во время заседания по видеосвязи говорил о нарушении права на частную собственность и заявлял о том, что сторона обвинения «подменяет понятия, говоря об изъятии коррупционных доходов», так как причастность Абызова к коррупции не подтверждена судом.

Адвокат экс-чиновника потребовал суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал документов о продаже активов, будучи министром, однако суд в этом отказал.

Адвокат Абызова также заявлял, что Генпрокуратура проводила проверку в отношении Абызова в 2015 году и не выявила нарушений с его стороны. Представители Абызова также настаивают, что он подробно раскрывал властям свое участие в иностранных компаниях и что Абызов не принимал решений о судьбе своих активов в период работы в «Открытом правительстве», так как передал их в доверительное управление.

Экс-чиновник исковые требования не признал и попросил отказать в их удовлетворении.

Ранее Генпрокуратура заявила, что Абызов в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, что запрещено российским законодательством. По версии обвинения, Абызов скрывал от властей свое имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений. Адвокаты Абызова, в свою очередь, заявили, что эти данные ошибочны.

Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник все обвинения отрицает.