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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
В Свердловской области возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов. Концентрация загрязняющего вещества в почве превышена почти в 1000 раз
В Свердловской области полиция возбудила дело из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разлив обнаружили в районе бывшей котельной поселка Левиха. «В результате инструментальных замеров установлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве на глубине отбора 0-5 см в 833,3 раза, на глубине отбора 5-20 см в 900,9 раз», — рассказали в прокуратуре.
Причиненный ущерб ведомство оценило более чем в 546 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК).
Накануне СК возбудил дело из-за разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе. Там он произошел на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка». Дело было возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при работах (ст. 246 УК).
Суд взыскал с экс-министра Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в доход государства
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Абызова и пресс-службу суда.
Изъятия денег потребовал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он незаконно управлял Сибирской энергетической компанией — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. Обвинение считает, что запрашиваемую сумму, которая стала рекордной для России по аналогичным искам, чиновник получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.
По версии Генпрокуратуры, в 2017 году, находясь в должности министра, Абызов решил продать свои активы структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко и самостоятельно провел переговоры.
Сам Абызов во время заседания по видеосвязи говорил о нарушении права на частную собственность и заявлял о том, что сторона обвинения «подменяет понятия, говоря об изъятии коррупционных доходов», так как причастность Абызова к коррупции не подтверждена судом.
Адвокат экс-чиновника потребовал суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал документов о продаже активов, будучи министром, однако суд в этом отказал.
Адвокат Абызова также заявлял, что Генпрокуратура проводила проверку в отношении Абызова в 2015 году и не выявила нарушений с его стороны. Представители Абызова также настаивают, что он подробно раскрывал властям свое участие в иностранных компаниях и что Абызов не принимал решений о судьбе своих активов в период работы в «Открытом правительстве», так как передал их в доверительное управление.
Экс-чиновник исковые требования не признал и попросил отказать в их удовлетворении.
Ранее Генпрокуратура заявила, что Абызов в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, что запрещено российским законодательством. По версии обвинения, Абызов скрывал от властей свое имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений. Адвокаты Абызова, в свою очередь, заявили, что эти данные ошибочны.
Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник все обвинения отрицает.