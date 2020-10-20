МИД России: из доклада ОЗХО по Навальному изъяли ряд сведений об отравляющих веществах

Из закрытого доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению политика Алексея Навального, на который «обратили внимание» в МИД России, «по требованию ФРГ» изъяли «ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Цель сокрытия этих сведений — недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную», — высказались в МИД.

Ранее, 16 октября, постпредство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Германия передала технический доклад об отравлении Навального всем странам-участницам организации.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал выводы экспертов организации «политически ангажированными» и заявил, что Россия не будет оправдываться.

«Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального», — выразил свое мнение Шульгин, уверив, что Россия в полной мере выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и все включенные в список вещества на своей территории уничтожила.

ОЗХО 6 октября подтвердила наличие токсичного химического вещества в биоматериалах политика Алексея Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Британское постпредство при ОЗХО заявило, что найденные элементы — из группы «Новичок». При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится, однако это не означает, что вещество является незапрещенным.

«Пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса „Новичок“», — заявил тогда соратник Навального Леонид Волков.

В ОЗХО подтвердили, что вещество имеет сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком». Ранее правительство ФРГ заявило, что еще три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Россия все обвинения отрицает. Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.