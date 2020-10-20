Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 115 от 19 октября 2020

Читать номер

ЕСПЧ обязал Россию выплатить от 5 до 10 тыс. евро 14 участникам акций, задержанным на митингах в Москве в 2011 году

Общество11

11
 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 октября вынес постановления «Котлярский и другие против России» — в них он рассмотрел жалобы 14 заявителей на задержания на мирных собраниях. Дела касались митинга на Чистопрудном бульваре в Москве 5 декабря 2011 года против нарушений на выборах в Государственную думу — тогда участников акции задержали, и впоследствии они получили от 10 до 15 суток ареста.

В ЕСПЧ заявили, что российские власти нарушили право граждан на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека), право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6) и право на свободу собраний (ст. 11). 

В связи с этим суд обязал Россию выплатить каждому из истцов денежную компенсацию от 5 до 10 тыс. евро каждому и компенсировать штраф, который участники акций заплатили по обвинению в совершении административных правонарушений. Всего в сумме по этому делу Россия должна выплатить активистам более 140 тысяч евро за незаконный запрет на свободу собраний.

ЕСПЧ не раз требовал от России выплатить компенсации за нарушение права на свободу собраний и на справедливое судебное разбирательство. В частности, 13 октября ЕСПЧ обязал Россию выплатить 16 тысяч евро Виктору Захарову и 16,9 тысячи евро — пенсионерке Туране Варжабетьян. Обоих заявителей силовики ударили дубинками во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. У Варжабетьян впоследствии диагностировали сотрясение мозга.

Теги:
компенсация, суды, еспч, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera