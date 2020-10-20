ЕСПЧ обязал Россию выплатить от 5 до 10 тыс. евро 14 участникам акций, задержанным на митингах в Москве в 2011 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 октября вынес постановления «Котлярский и другие против России» — в них он рассмотрел жалобы 14 заявителей на задержания на мирных собраниях. Дела касались митинга на Чистопрудном бульваре в Москве 5 декабря 2011 года против нарушений на выборах в Государственную думу — тогда участников акции задержали, и впоследствии они получили от 10 до 15 суток ареста.

В ЕСПЧ заявили, что российские власти нарушили право граждан на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека), право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6) и право на свободу собраний (ст. 11).

В связи с этим суд обязал Россию выплатить каждому из истцов денежную компенсацию от 5 до 10 тыс. евро каждому и компенсировать штраф, который участники акций заплатили по обвинению в совершении административных правонарушений. Всего в сумме по этому делу Россия должна выплатить активистам более 140 тысяч евро за незаконный запрет на свободу собраний.

ЕСПЧ не раз требовал от России выплатить компенсации за нарушение права на свободу собраний и на справедливое судебное разбирательство. В частности, 13 октября ЕСПЧ обязал Россию выплатить 16 тысяч евро Виктору Захарову и 16,9 тысячи евро — пенсионерке Туране Варжабетьян. Обоих заявителей силовики ударили дубинками во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. У Варжабетьян впоследствии диагностировали сотрясение мозга.