Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 115 от 19 октября 2020

Читать номер

Минюст и 11 штатов США подали иск к Google из-за монополизации рынка

Общество9

9
 

Министерство юстиции США и власти еще 11 американских штатов подали иск к компании Google из-за нарушения антимонопольного закона. Об этом пишет Reuters. 

По мнению авторов иска, компания пользовалась своим доминирующим положением на рынке для подавления конкуренции. Источники Associated Press уточняют, что Google использует для этого соглашения: она платит миллиарды долларов производителям смартфонов, операторам связи и разработчикам, чтобы поисковик компании был установлен в устройствах по умолчанию.

Во всех штатах, которые присоединились к иску, генеральные прокуроры — республиканцы, отмечают СМИ.

В марте прошлого года Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 1,5 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы в интернете. Компания вводила договорные ограничения на размещение рекламы компаний-конкурентов на сторонних веб-сайтах, подобные соглашения заключались в индивидуальном порядке, нарушив таким образом законодательство ЕС. 

Теги:
иск, google, сша, em

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий носить маски на митингах

Политика376

376
 

В Государственную думу внесли законопроект о внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В нем предлагается обязать «при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» надевать маски «или иные средства индивидуальной защиты» во время проведения массовых мероприятий.

Свои подписи под проектом поставили представители ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Александр Курдюмов, Алексей Диденко, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Дмитрий Свищев.

Свою инициативу депутаты обосновали распространением COVID-19 в России. В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что «ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы». 

В соответствии с действующим законодательством, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, «средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности». 

Те, кто не подчинится этому требованию, могут быть удалены с мероприятия и даже привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания).

Из-за пандемии COVID-19 в Москве ввели режим повышенной готовности — он запрещает проведение любых публичных мероприятий. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест. 

При этом во время пандемии власти посчитали и одиночный пикет массовым мероприятием: в частности, 7 июля у здания ФСБ на Лубянке силовики задержали несколько журналистов, выступающих в одиночных пикетах в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Многим из них уже выписали штрафы, Мосгорсуд оставляет жалобы на них без удовлетворения.

Теги:
законопроекты, митинги, медицинские маски, лдпр, госдума, ng
Больше интересного в вашей ленте
Юрист поставил точку: можно ли поставить на учёт автомобиль с заменённым двигателем?
Вы будете видеть меньше такого
"У меня красивая БЫЛА квартира" - Людмила Хитяева не в восторге от "Идеального ремонта"
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
«Вояджер-2» сообщил об изменении пространства вне Солнечной системы
Вы будете видеть меньше такого
На юге Карбаха армяне отсутпают по всему фронту?
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Дожил до сорока лет и только сейчас узнал, что скленные суперклеем пальцы легко отмываются без специального средства
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Что будет, если занять любимое место собаки
Вы будете видеть меньше такого
До слез: трагические судьбы детей-актеров из любимых советских фильмов
Вы будете видеть меньше такого
«Обидно, что мне нужно ехать в Россию, чтобы посмотреть достойный фильм". Самый популярный российский фильм на Западе
Вы будете видеть меньше такого
В Гидрометцентре пообещали россиянам «необычную» пятницу
Вы будете видеть меньше такого
Обзор на "не имеющий аналогов в мире" пистолет ГШ-18
Вы будете видеть меньше такого
Серые цапли добывают пищу несколькими способами
Вы будете видеть меньше такого
Не выбрасывайте лоток от яиц, показываю две шикарные идеи его применения
Вы будете видеть меньше такого
5 игроков КХЛ, которые сильно сдали за последние годы
Вы будете видеть меньше такого
«Здесь люди важнее работы»: история россиянки, которая переехала в колумбийские джунгли
Вы будете видеть меньше такого
Для РЖД построили абсолютно новый плацкарт. Он длиннее и шире и совсем не похож на предыдущие (фото)
Вы будете видеть меньше такого
Салат «Киевский» — вкусный и оригинальный рецепт
Вы будете видеть меньше такого
Клаудии Шиффер 50! Показываю приемы возрастного стиля супермодели
Вы будете видеть меньше такого
Samsung Galaxy M31 – смартфон с AMOLED-экраном, NFC и батареей на 6000 мАч. А еще на него хороша скидка в М. Видео и…
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera