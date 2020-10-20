В Госдуму внесли законопроект, разрешающий носить маски на митингах

В Государственную думу внесли законопроект о внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В нем предлагается обязать «при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» надевать маски «или иные средства индивидуальной защиты» во время проведения массовых мероприятий.

Свои подписи под проектом поставили представители ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Александр Курдюмов, Алексей Диденко, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Дмитрий Свищев.

Свою инициативу депутаты обосновали распространением COVID-19 в России. В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что «ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы».

В соответствии с действующим законодательством, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, «средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности».

Те, кто не подчинится этому требованию, могут быть удалены с мероприятия и даже привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания).

Из-за пандемии COVID-19 в Москве ввели режим повышенной готовности — он запрещает проведение любых публичных мероприятий. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест.

При этом во время пандемии власти посчитали и одиночный пикет массовым мероприятием: в частности, 7 июля у здания ФСБ на Лубянке силовики задержали несколько журналистов, выступающих в одиночных пикетах в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Многим из них уже выписали штрафы, Мосгорсуд оставляет жалобы на них без удовлетворения.