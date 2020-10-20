«Мы в спокойной режиме найдем каждого»: Лукашенко — о новой «тактике» подавления мирных протестов в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что сменил тактику по отношению к протестующим против режима в Беларуси. Об этом передает государственное агентство БелТа.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику.

Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что, по его мнению, «люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям». «Наши люди вдруг прозрели. — уверил он. — Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной», — добавил Лукашенко.

Лукашенко также уволил ректоров Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), Брестского государственного технического университета (БрГТУ). Студенты всех трех вузов массово выходили на акции протеста.

«Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я», — прокомментировал Лукашенко, добавив, что «катастрофы там нет» и что «студенты всегда были людьми буйными и бурными».

Ранее начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что «оружие, в том числе и огнестрельное», будут применять против протестующих «гуманно», и отметил, что самых опасных «острокопытных» с улицы уберут, а к любому «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов» будет применено огнестрельное оружие.

Мирные протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК страны рапортовал, что на них с результатом в более чем 80% голосов победил Лукашенко, его главная соперница Светлана Тихановская набрала примерно 10%. Многие оппозиционеры находятся под арестом или выдворены из страны.

Протестующие, которые мирно выходят на многотысячные протесты, требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов, так как считают, что объявленные властями результаты сфальсифицированы.