Госдепартамент США расширил санкции против «Северного потока-2»

Государственный департамент США опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Согласно опубликованным разъяснениям, новые санкции затронут иностранные лица и компании, которые сознательно «предоставили суда для строительства проекта», а также оказали различные услуги для таких судов (речь идет, в частности, об услугах по модернизации или установке оборудования на судах для его укладки).

В заявлении подчеркивается, что проект газопровода «создает риски для национальной безопасности США, угрожает энергетической безопасности Европы и, следовательно, ставит под угрозу политическое и экономическое благополучие Европы».

США ввели санкции против компаний-участниц проекта в декабре прошлого года. Предполагалось, что санкции будут накладываться только на те компании, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2».

7 октября польский антимонопольный регулятор UOKiK обязал партнеров «Газпрома» в течение 30 дней разорвать соглашения по финансированию строительства российского газопровода. Польша также оштрафовала «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, а еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода — более чем на 61 миллион долларов. На фоне этого акции «Газпрома» на Московской бирже упали на 1,6%.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Ряд европейских стран считает, что это приведет к укреплению доминирующего положения «Газпрома» на рынке.