Армия Азербайджана подошла к границам Армении. НКР подтверждает продвижение, Армения — отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рапортовал о переходе под контроль страны города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах. Об этом Алиев заявил в обращении к нации, которое транслировалось в эфире государственного телеканала AzTV.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что «военные действия продолжаются интенсивно по всей линии фронта, причем наиболее тяжелые бои проходят на территориях общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района». Миджнаван — село на юге от Зангелана в нескольких километрах от границы с Арменией. Ишханадзор — село в долине реки Акера. Таким образом, в НКР заявили, что военные действия проходят около южной границы Армении.

Карта военных действий в Карабахе / Новая

Пресс-секретарь минобороны Армении в свою очередь заявила, что в том же районе азербайджанская армия отступает. «На южном направлении — Худаферинское водохранилище — противник отступает, неся большие потери», — написала Шушан Степанян в своем твиттере. Худаферинское водохранилище находится в 13 километрах от Зангелана, о взятии которого говорил Алиев.

Места, о которых рапортовали стороны конфликта

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности провести переговоры в Москве по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Переговоры в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана прошли 10 октября. После них, с 12:00 по местному времени 11 октября (11:00 мск), было объявлено перемирие, однако стороны обвиняли друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск), однако стороны после этого тоже обвинили друг друга в обстрелах.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана.