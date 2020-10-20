В США уничтожили 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»

В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые Россия отправила в США в разгар эпидемии коронавируса. О судьбе российских ИВЛ, присланных в ящиках с надписью «из России с любовью», сообщает BuzzFeed News.

Сделать это пришлось из-за «технических проблем»: в больницах не нашлось подходящих адаптеров для подключения медоборудования к сети. В США также приняли во внимание историю с пожарами в российских больницах. Кроме того, оказалось, что аппараты были изготовлены компанией, ранее попавшей в санкционный список США.

«ИВЛ, которые нам пожертвовали, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по удалению опасных отходов», — заверили издание в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям.

В начале апреля президент Путин предложил помощь своему коллеге Дональду Трампу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в США. Американский лидер заявил, что это «очень мило», и доложил о прибытии в штаты «огромного самолета» с медицинским оборудованием. Часть доставленного из России груза оплатила американская сторона.

Чуть позже — в середине мая — в России приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга. В результате чреды несчастных случаев погибли шесть пациентов. После проверок аппараты вновь допустили к эксплуатации. В сентябре суд постановил, что Уральский приборостроительный завод, производящий ИВЛ, допустил нарушения требований лицензии, что могло привести к самовозгоранию аппаратов. Теперь предприятие должно выплатить 100 тысяч рублей штрафа.