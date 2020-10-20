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№ 115 от 19 октября 2020

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Госдеп США аннулировал более 100 виз сотрудников «Аэрофлота» из-за контрабанды электроники

Общество3

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Госдеп США аннулировал примерно 113 виз сотрудников «Аэрофлота» по делу о контрабанде электроники. Об этом сообщается на сайте Минюста США. 

Обвиняемыми по делу о контрабанде проходят десять человек, восьмерых из них арестовали. Это Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще двое обвиняемых скрываются. 

Как утверждают американские правоохранители, они 
участвовали в незаконной контрабанде из США в Россию, в частности, продукции компании Apple. К контрабанде привлекали курьеров, многие из которых были бывшими и нынешними сотрудниками «Аэрофлота». 

Устройства обнаружили при обыске багажа, принадлежащего членам экипажей «Аэрофлота» и другим курьерам. США оценили стоимость контрабандной техники более чем в 50 миллионов долларов. 

Теги:
контрабанда, сша, визы, аэрофлот, em

«Коммерсант»: отчет об участии студентов РАНХиГС в митингах потребовал инициативный сотрудник прокуратуры

Общество292

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Прокуратура Москвы объяснила, что у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) потребовали сообщать о студентах, участвовавших в протестах, по просьбе одного сотрудника Никулинской прокуратуры. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.  

Как рассказали изданию, это требование не было согласовано с прокуратурой Москвы. Это была инициатива одного из сотрудников Никулинской межрайонной прокуратуры Константина Простакова. Теперь в отношении него начали служебную проверку. 

Ранее стало известно, что Никулинская прокуратура Москвы потребовала от академии предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО, о противодействии экстремизму в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Также прокуратура запросила данные тех студентах, кто принимал участие в митингах и программах обучения за пределами России. Приказ оказался в доступе у профсоюза «Университетская солидарность». 

Согласно документу, период проверки в целом длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года. В нем отмечается, что прокуратура ожидает данные «с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы».

Теги:
sf, ранхигс, прокуратура, студенты, вузы
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