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№ 115 от 19 октября 2020

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В Беларуси признали экстремистскими материалами телеграм-канал NEXTA и его логотип

Общество214

214
 

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом сообщили белорусскому госагентству БелТА в пресс-службе Верховного суда страны.

Заявление о признании материалов NEXTA экстремистскими подало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Суд посчитал, что в материалах проекта есть признаки экстремизма, а именно там говорится об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.

Министерство информации Беларуси должно включить телеграм-канал NEXTA Live и его логотип в республиканский список экстремистских материалов, а также ограничить доступ к информационным ресурсам с аналогичными названиями и их распространение в белорусском сегменте интернета.

Телеграм-канал NEXTA Live, в частности, активно освещает протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов. У него почти два миллиона подписчиков.

Основатель проекта — Степан Путило. В Беларуси против него возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), он объявлен в розыск. Сейчас Путило проживает в Польше.

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